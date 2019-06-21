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В «АвтоВАЗе» рассказали о причинах падения продаж Lada Xray

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В России сегмент кроссоверов и паркетников в последнее время постоянно растёт. На фоне этого падение продаж Lada Xray и XRay Cross в последние три мес

В России сегмент кроссоверов и паркетников в последнее время постоянно растёт. На фоне этого падение продаж Lada Xray и XRay Cross в последние три месяца видно ещё отчётливее.

В списке самых продаваемых моделей Xray теперь находится на 16 месте — за прошлый месяц было продано 2427 экземпляров, что меньше показателей прошлого года на 19%. Пресс-служба компании-производителя «АвтоВАЗ» рассказала, с чем связана непопулярность данных моделей. По их словам, дело в том, что Lada с начала года акцентировала внимание на других семействах автомобилей. Это, в сочетании с поддержкой государственных программ, и привело к подобному результату.

Тем не менее, опускать руки компания не собирается и старается исправить положение Lada Xray на рынке, пытаясь диверсифицировать предложение для продвижения модели.

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