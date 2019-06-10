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Установлен предел физической выносливости человека

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Американские учёные из Университета Дьяка определили предел физической выносливости человека. Для исследования были взяты базовые показатели метаболиз

Американские учёные из Университета Дьяка определили предел физической выносливости человека.

Для исследования были взяты базовые показатели метаболизма BMR — количества энергии, расходуемой человеком в состоянии покоя, у спортсменов, участвующих в ряде соревнований. Среди них были участники велогонки «Тур де Франс» и забега на 3 тысячи миль. Затем, на протяжении нескольких месяцев, за этими спортсменами осуществлялось наблюдение.

Полученные результаты позволили выявить, что спустя некоторое время энергия начала расходоваться быстрее, чем она поступала вместе с пищей, и организму пришлось восполнять её из собственных запасов. Таким образом, предел выносливости составил 2,5 BMR. Также в исследовании была проверена выносливость беременных женщин и оказалось, что их показатели лишь немногим меньше, чем у спортсменов — 2,2 BMR.

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