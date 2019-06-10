Установлен предел физической выносливости человека

Американские учёные из Университета Дьяка определили предел физической выносливости человека.

Для исследования были взяты базовые показатели метаболизма BMR — количества энергии, расходуемой человеком в состоянии покоя, у спортсменов, участвующих в ряде соревнований. Среди них были участники велогонки «Тур де Франс» и забега на 3 тысячи миль. Затем, на протяжении нескольких месяцев, за этими спортсменами осуществлялось наблюдение.

Полученные результаты позволили выявить, что спустя некоторое время энергия начала расходоваться быстрее, чем она поступала вместе с пищей, и организму пришлось восполнять её из собственных запасов. Таким образом, предел выносливости составил 2,5 BMR. Также в исследовании была проверена выносливость беременных женщин и оказалось, что их показатели лишь немногим меньше, чем у спортсменов — 2,2 BMR.