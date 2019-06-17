Умельцы поставили на УАЗ двигатель от Toyota Land Cruiser

В то время как УАЗ продолжает разрабатывать русскую версию «Прадо», народные умельцы решили создать собственный японский внедорожник на базе Hunter, установив на него мотор от Toyota Land Cruiser.

Первым делом специалисты установили на отечественное внедорожное авто 8-цилиндровый 2UZ-FE объемом 4,7 литра и мощностью 238 «лошадок». После этого они разместили на автомобиле японский «автомат», раздаточный вал и мосты. В последнем случае им пришлось немного усовершенствовать раму автомобиля.

Электроника тоже была перенесена из японской модели. Умельцы не стали останавливаться на достигнутом и заменили штатные кресла на роскошные сидения от британского Land Rover Discovery. Панель приборов и кнопочки перекочевали от Land Cruiser.