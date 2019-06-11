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Уфолог обнаружил у берегов Мексики синий «хрусталевидный» НЛО

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Уфолог Скотт Уоринг на своём сайте сообщил об открытии нового неопознанного объекта, находящегося у берегов Мексики. Осуществить находку ему помогли G

Уфолог Скотт Уоринг на своём сайте сообщил об открытии нового неопознанного объекта, находящегося у берегов Мексики. Осуществить находку ему помогли Google-карты.

Согласно его заявлению, под водой располагается «хрусталевидный» объект синего цвета, имеющий размеры в три километра в длину и ширину. По мнению уфолога, объект может являться подводной базой пришельцев.

Кроме этого, Уоринг указывает на полосы рядом с находкой, которые, как он считает, созданы для разгона инопланетного корабля. Уфолог высчитал, что эти полосы длиной около 123 километров.

В своей статье Уоринг сообщил, что обнаруженный объект напомнил ему об истории Атлантиды. Голубой кристалл, которым обладали жители этой страны, продлял их жизнь и осуществлял работу технологий. Но затем из-за этого кристалла остров однажды ушёл под воду. По мнению уфолога, его открытие может являться именно этим кристаллом.

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