Уфолог обнаружил на снимках Солнца выходящий из него огромный НЛО

Уфолог Скотт Уоринг из Тайваня обнаружил следы нахождения НЛО на Солнце. Информацию об этом он опубликовал на своём сайте.

На выложенном им видео можно заметить некий объект, который вылетает из светила. По мнению уфолога, этот объект является кораблём пришельцев, покидающим солнечное пространство. В подтверждение этому он приводит его траекторию полёта.

Так, она совершена не под прямым углом, как обычно ведут себя при выходе составляющие звёзд. Кроме этого, объект обладает блестящей металлической поверхностью и размерами, примерно в пять раз превышающими Землю.

Это видео, по словам Уоринга, служит ещё одним доказательством в пользу теории о том, что Солнце полое, имеет свою мини-систему и помогает питать энергией космические корабли пришельцев.

Мнение пользователей Сети разделились. Одни считают теорию уфолога верной, другие относятся к ней крайне скептически. Впрочем, обе группы согласны с тем, что Солнце на данный момент ещё недостаточно изучено и может хранить массу секретов.