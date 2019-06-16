Здесь рождаются новости.
Главная
КОСМОС

Уфолог обнаружил на снимках Солнца выходящий из него огромный НЛО

Дата:
Есть видео
Уфолог Скотт Уоринг из Тайваня обнаружил следы нахождения НЛО на Солнце. Информацию об этом он опубликовал на своём сайте. На выложенном им видео можн

Уфолог Скотт Уоринг из Тайваня обнаружил следы нахождения НЛО на Солнце. Информацию об этом он опубликовал на своём сайте.

На выложенном им видео можно заметить некий объект, который вылетает из светила. По мнению уфолога, этот объект является кораблём пришельцев, покидающим солнечное пространство. В подтверждение этому он приводит его траекторию полёта.

Так, она совершена не под прямым углом, как обычно ведут себя при выходе составляющие звёзд. Кроме этого, объект обладает блестящей металлической поверхностью и размерами, примерно в пять раз превышающими Землю.

Это видео, по словам Уоринга, служит ещё одним доказательством в пользу теории о том, что Солнце полое, имеет свою мини-систему и помогает питать энергией космические корабли пришельцев.

Мнение пользователей Сети разделились. Одни считают теорию уфолога верной, другие относятся к ней крайне скептически. Впрочем, обе группы согласны с тем, что Солнце на данный момент ещё недостаточно изучено и может хранить массу секретов.

Новости по теме:

  1. В Великобритании дрон запечатлел полет НЛО вблизи общины Сайммер
  2. Уфолог обнаружил у берегов Мексики синий «хрусталевидный» НЛО
  3. Найдено место падения крупнейшего в истории метеорита

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Эксперт: Нибиру уничтожит жизнь на Земле, но возродит ее на Марсе

Астрономы обнаружили «звезду-зомби» в созвездии Большой Медведицы

Ученые не исключают возможности путешествия во времени

Уфологи сообщили о тайном запуске NASA спутника для поиска Нибиру

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках