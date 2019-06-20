Учёные создали устройство, которое очищает кровь от раковых клеток

Учёные Университета медицинских наук в Арканзасе разработали устройство, выявляющее и уничтожающее раковые клетки в организме человека. Эффективность такого очищения клеток составляет около 70%.

В основе разработки лежит специальный лазер, излучение которого проникает в кровеносную систему человека. Луч лазера «разогревает» тёмные наночастицы элемента, которые в результате этого расширяются, после чего в дело вступает ультразвуковой приёмник, улавливающий и устраняющий эти частицы.

Разработка показала самую большую эффективность в борьбе с меланомой, однако в настоящее время устройство дорабатывают для использования против других опасных заболеваний. Отмечается, что данный лазер не является исцеляющим средством, но помогает значительно тормозить процесс разрастания раковых опухолей, уменьшая риск их развития и образования.