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Учёные создали устройство, которое очищает кровь от раковых клеток

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Учёные Университета медицинских наук в Арканзасе разработали устройство, выявляющее и уничтожающее раковые клетки в организме человека. Эффективность

Учёные Университета медицинских наук в Арканзасе разработали устройство, выявляющее и уничтожающее раковые клетки в организме человека. Эффективность такого очищения клеток составляет около 70%.

В основе разработки лежит специальный лазер, излучение которого проникает в кровеносную систему человека. Луч лазера «разогревает» тёмные наночастицы элемента, которые в результате этого расширяются, после чего в дело вступает ультразвуковой приёмник, улавливающий и устраняющий эти частицы.

Разработка показала самую большую эффективность в борьбе с меланомой, однако в настоящее время устройство дорабатывают для использования против других опасных заболеваний. Отмечается, что данный лазер не является исцеляющим средством, но помогает значительно тормозить процесс разрастания раковых опухолей, уменьшая риск их развития и образования.

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