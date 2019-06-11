Учеными изобретен действенный способ для лечения сахарного диабета

Китайским исследователям удалось разработать новую разновидность гидрогеля, способную вылечивать сахарный диабет первого типа.

По словам ученых, данное лекарство выполняет функции иммунопротектора в рамках переноса клеток. В результате оно избавляет их от иммунной реакции. Эксперты провели соответствующий эксперимент на грызунах, который завершился успехом.

Всего за 2 дня уровень сахара у испытуемых мышей пришел в норму и держался почти 6 месяцев без использования иммунодепрессантов. Специалисты добавляют, что по ряду параметров новый препарат эффективнее нынешних гидрогелей почти в 7 раз.