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Учеными изобретен действенный способ для лечения сахарного диабета

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Китайским исследователям удалось разработать новую разновидность гидрогеля, способную вылечивать сахарный диабет первого типа. По словам ученых, данно

Китайским исследователям удалось разработать новую разновидность гидрогеля, способную вылечивать сахарный диабет первого типа.

По словам ученых, данное лекарство выполняет функции иммунопротектора в рамках переноса клеток. В результате оно избавляет их от иммунной реакции. Эксперты провели соответствующий эксперимент на грызунах, который завершился успехом.

Всего за 2 дня уровень сахара у испытуемых мышей пришел в норму и держался почти 6 месяцев без использования иммунодепрессантов. Специалисты добавляют, что по ряду параметров новый препарат эффективнее нынешних гидрогелей почти в 7 раз.

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