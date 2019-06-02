Ученые: Земля превращает дно океана в алмазы

Австралийские исследователи отметили, что Земля способна создавать алмазы, перерабатывая дно океана. Они доказали это путем проведения соответствующего эксперимента.

По словам ученых, алмазы – углеродные кристаллы, возникающие в глубоких слоях мантии. Они оказываются на поверхности при извержениях с помощью кимберлитовых трубок. Однако помимо драгоценных камней из чистого углерода на поверхности иногда оказываются волокнистые алмазы, имеющие более мутную структуру, так как содержат в себе натрий и калий.

Волокнистые камни, как правило, применяются в технических сферах, например, в виде сверл. Они образуются быстрее углеродных алмазов, так как захватывают небольшие частички жидкости во время формирования. После проведения эксперимента эксперты выяснили, что эти алмазы образуются на глубине до 180 тысяч метров путем переработки океанических отложений в областях субдикции.