Ученые выяснили, что дельфины-друзья имеют общие интересы

Когда дело доходит до поиска друзей, дельфины, судя по всему, действуют точно так же, как и мы, то есть дружат с теми представителями своего вида, с которыми имеют общие интересы. Результаты, опубликованные в журнале Proceedings of the Royal Society международной группой исследователей из университетов Бристоля, Цюриха и Западной Австралии, дают дополнительное представление о социальных привычках этих замечательных животных.

Залив Шарк, район Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный в Западной Австралии, является домом для знаковой популяции индийских афалин, и единственным местом, где было замечено, что дельфины используют морские губки в качестве инструмента для поиска пищи. Эта хорошо изученная техника, передаваемая из поколения в поколение, помогает определенным дельфинам – «ловцам губок» – находить пищу в более глубоких водных каналах. По той причине, что эта техника уже была хорошо изучена у самок дельфинов, в новом исследовании особое внимание было уделено самцам.

Используя поведенческие, генетические и фотографические данные, полученные от 124 дельфинов-самцов в зимние месяцы в заливе Шарк за девять лет (с 2007 по 2015 год), научная группа проанализировала подмножество из 37 дельфинов-самцов, в том числе 13 «ловцов губок» и 24 обычных особей.

Оказалось, что «ловцы губок» проводят больше времени с самцами, использующими ту же технику, что и они. Эти связи основаны на схожих методах поиска пищи, а не на родстве или других факторах.

Доктор Саймон Аллен, соавтор исследования и старший научный сотрудник Бристольской школы биологических наук, объясняет это следующим образом: «Поиск пищи губкой – трудоемкая и в значительной степени одиночная работа, поэтому долгое время считалось, что она несовместима с потребностями самцов в заливе Шарк. Речь идет о трате времени на создание тесных альянсов с другими самцами. Это исследование показывает, что, как и их коллеги с женской стороны, дельфины-самцы формируют социальные связи, основанные на общих интересах. Это относится и к нам, людям».

Исследование дает новое понимание гомофильного поведения в социальной сети дельфинов, использующих инструменты для добычи пищи.

Мануэла Биззозеро, ведущий автор исследования в Университете Цюриха, добавила следующее: «Дельфины-самцы в заливе Шарк демонстрируют захватывающую социальную систему формирования вложенных альянсов. Эти прочные связи между самцами могут существовать десятилетиями и имеют решающее значение для успешного спаривания. Мы были очень взволнованы, обнаружив сообщества “ловцов губок”, то есть дельфины дружили с теми, с кем у них имелись похожие черты и общие увлечения».