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Ученые впервые записали пение вымирающих японских китов

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Исследователи из Соединенных Штатов впервые смогли услышать пение японского кита – данный вид находится на грани вымирания – и записать его с помощью

Исследователи из Соединенных Штатов впервые смогли услышать пение японского кита – данный вид находится на грани вымирания – и записать его с помощью специального оборудования.

По словам ученых, на Земле проживают около 30 особей этих китов, относящихся к семейству гладких китообразных. Эксперты отмечают, что данный вид совсем скоро полностью исчезнет с лица планеты. Впервые пение его представителей удалось записать около 9 лет назад, однако биологи не были уверены в том, что оно принадлежало именно японским китам ввиду плохого качества.

Лишь в 2017 году исследователи смогли зафиксировать схожую песню с помощью одного из морских буев. После ее длительного анализа они определили, что в качестве «певца» выступил самец соответствующего вида китообразных.

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