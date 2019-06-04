Ученые: виртуальная реальность улучшает переносимость анестезии

Исследователи выяснили, что виртуальная реальность позволяет пациентам лучше перенести процедуру анестезии и на 50 процентов уменьшает у них потребность во внутривенной седации.

Согласно новому исследованию, благодаря виртуальному гистозису дистракции в будущем можно снизить боль и беспокойство, возникающих у людей при лечебных или диагностических процедурах. При этом данный метод не имеет никаких побочных эффектов и не нуждается в применении вредных медицинских препаратов.

В ходе проведенного опыта эксперты выяснили, что из 60 добровольцев только 25 процентам понадобилась внутривенная седация – остальным было достаточно местной анестезии. К тому же пациенты, использовавшие VR-технологии, показывали то же удовлетворение и комфорт, что и больные, получившие седацию.