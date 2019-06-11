Ученые установили, что биологически активные добавки могут нанести вред здоровью

Учёные из Гарвардского университета провели исследование биологически активных добавок, предназначенных для похудения, наращивания мышечной массы и повышения потенции.

Для этого в США были исследованы сообщения, полученные в период с начала 2004 года по апрель 2015 от лиц возрастом до 25 лет, а также проанализированы частота появления побочных эффектов от приёма БАДов, и риск возникновения таких событий, как госпитализация, инвалидность и смерть.

По результатам исследования было выявлено, что о побочных эффектов, возникших после применения добавок, было около тысячи сообщений, из них 40% включали в себя тяжёлые медицинские последствия. Связано это, по словам учёных, с тем, что для производства подобных БАДов, в отличие от витаминных комплексов, используются пестициды, тяжёлые металлы и некоторые запрещённые вещества.