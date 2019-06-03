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Ученые создали метод ранней диагностики рака мочевого пузыря

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Международной исследовательской команде, включавшей в себя специалистов МГУ, удалось разработать простой, но при этом чувствительный тест обнаружения

Международной исследовательской команде, включавшей в себя специалистов МГУ, удалось разработать простой, но при этом чувствительный тест обнаружения рака мочевого пузыря на ранней стадии.

Созданная специалистами система анализа UroMuTERT базируется на нахождении мутаций в промоторе гена, которая кодирует теломеразную обратную транскриптазу (TERT). В рамках теста определяются два вида изменений в ДНК, которую удается выделить из мочи. По словам авторов исследования, основным преимуществом нового способа является его безболезненность. На проведение теста не нужно много времени и денег.

Ученые проверили эффективность своего теста, исследовав свыше 140 человек. В результате новый способ оказался заметно лучше обычного цитологического метода, как в плане чувствительности, так и возможности обнаружить опухоль на раннем этапе.

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