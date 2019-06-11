Ученые рассказали о главном условии рекордного долголетия

Датские исследователи выяснили главные факторы, которые оказывают влияние на увеличение продолжительности жизни у людей.

Оказалось, что долгожители появляются в странах с хорошей системой здравоохранения, которая направлена на сохранение возможности у людей заниматься повседневными вещами. Этот вывод учеными удалось получить путем анализа жизни почти 17 тысяч человек, сумевших дожить до 100 лет. Большинство из них являлись жителями Швеции, а остальные – Дании. Они выяснили, что датские долгожители умирают позднее, но при этом в Швеции ниже общий уровень смертности.

Эксперты считают, что эти расхождения связаны с улучшением параметров здоровья, которые называются активностью в повседневной жизни. В Дании система здравоохранения направлена на поддержание этих показателей, а в Швеции они наоборот ухудшились.