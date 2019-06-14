Ученые рассказали, как тип фигуры влияет на женское здоровье

Согласно исследованию американских учёных, женское здоровье зависит, в том числе, и от такого фактора, как тип фигуры.

Впрочем, доказать свою теорию они пока что смогли только на мышах. Исследователи разделили животных, исходя из их фигуры, и в течение некоторого времени кормили их жирной пищей. У самцов после этого снизился тестостерон, а у самок активировался защитный механизм. При этом наиболее эффективная защита от жира была продемонстрирована мышками с «грушевидным» типом фигуры.

По словам исследователей, это обуславливается тем, что у обладателей «груши» жировые отложения скапливаются на бёдрах и ягодицах, что менее вредит по сравнению с другими местами.

Также учёные отмечают, что существенного влияния на здоровье тип фигуры не оказывает, и женщины не должны слишком на этом зацикливаться.