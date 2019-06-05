Ученые прогнозируют гибель цивилизации к 2050 году из-за потепления

Австралийские исследователи рассказали о «худшем сценарии» глобального потепления, согласно которому человеческую цивилизацию ждет упадок уже к 2050 году.

По словам ученых, если человечество ничего не предпримет для снижения выбросов в атмосферу парниковых газов, то уже через тридцать лет средняя температура на Земле увеличится на 3 градуса Цельсия. Этот рост приведет к цепочке катастрофических событий, способных уничтожить нашу цивилизацию.

В наихудшем сценарии экспертов одному миллиарду человек придется переселиться в другие регионы. Во всем мире будет не хватать продовольственных продуктов. На территории Северной Америки возникнут масштабные засухи и лесные пожары, а Западная Африка и Ближний Восток вовсе окажутся непригодными для обитания людей.