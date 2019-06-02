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Ученые отметили общие черты у людей с одной группой крови

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Японские учёные потратили немало времени на изучение зависимости характера человека от его группы крови. После многолетних исследований был сделан выв

Японские учёные потратили немало времени на изучение зависимости характера человека от его группы крови. После многолетних исследований был сделан вывод, что определённая связь существует.

Люди с первой группой крови являются лидерами — целеустремлёнными и упорными людьми, привыкшими добиваться своей цели и не отступать в случае неудачи.

Обладатели второй группы крови — трудоголики, обладающие высокой ответственностью и усидчивостью, привычкой всегда доводить дело до конца и никого не подводить.

Носители третьей группы крови отличаются общительностью и творческим умом, что позволяет им находить креативные решения любых вопросов. Однако у них недостаточно силы воли, чтобы закончить начатое дело.

Люди с четвёртой группой крови способны найти общий язык с любым человеком, они являются прирождёнными дипломатами и отличными ораторами. Для любой ситуации они могут подобрать подходящие слова.

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