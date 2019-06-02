Ученые отметили общие черты у людей с одной группой крови

Японские учёные потратили немало времени на изучение зависимости характера человека от его группы крови. После многолетних исследований был сделан вывод, что определённая связь существует.

Люди с первой группой крови являются лидерами — целеустремлёнными и упорными людьми, привыкшими добиваться своей цели и не отступать в случае неудачи.

Обладатели второй группы крови — трудоголики, обладающие высокой ответственностью и усидчивостью, привычкой всегда доводить дело до конца и никого не подводить.

Носители третьей группы крови отличаются общительностью и творческим умом, что позволяет им находить креативные решения любых вопросов. Однако у них недостаточно силы воли, чтобы закончить начатое дело.

Люди с четвёртой группой крови способны найти общий язык с любым человеком, они являются прирождёнными дипломатами и отличными ораторами. Для любой ситуации они могут подобрать подходящие слова.