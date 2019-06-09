Ученые обнаружили в тканях здоровых людей мутации клеток

Учёные из Института Брода Массачусетского технологического института и Гарвардского университета провели масштабное исследование, по результатам которого выявили, что даже в здоровых тканях человека имеются различные мутации.

В исследовании было проверено почти 500 здоровых человек, и у 95% из них как минимум в одной из 29 областях обнаружились мутировавшие клетки. Около 40% исследованных образцов содержали хотя бы один крупный участок с изменёнными клетками, и у 5% тканей подобных пятен имелось более пяти.

При этом в коже, пищеводе и лёгких содержалось больше мутировавших тканей, чем в других местах. Исследователи объяснили это тем, что на данные участки приходится большое воздействие ультрафиолетового излучения и дыма, а также они чаще подвергаются загрязнениям.

Кроме этого, было обнаружено, что после 45 лет в тканях, которые образуют новые клетки, мутации возникают чаще, а в растущих с меньшей активностью тканях мутаций не появляется.

Большинство обнаруженных мутаций безвредны для человека, но некоторые из них грозят серьёзными заболеваниями, в том числе и онкологией.