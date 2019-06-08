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Ученые: Лох-несский монстр может быть реальным

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Новозеландские ученые отмечают, что им удалось добыть ДНК Лох-несского чудища и обнаружить похожих существ в Антарктиде. Специалисты уверены, что леге

Новозеландские ученые отмечают, что им удалось добыть ДНК Лох-несского чудища и обнаружить похожих существ в Антарктиде.

Специалисты уверены, что легендарное подводное чудовище обитает не только в шотландском озере Лох-Несс. Они отмечают, что они смогли выделить ДНК монстра из его чешуек, найденных в водоеме. Затем исследователи обнаружили схожие образцы в Антарктиде. По их мнению, в местных водах скрывается целая группа этих древних морских существ.

Эксперты добавляют, что эти подводные ящеры обитали или до сих пор живут в морях, которые омывают Антарктиду. Ученые пока не могут сказать, принадлежат ли найденные образцы ныне живущим монстрам или они просто попались им в связи с таянием ледников.

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