Ученые: изменение климата уже влияет на мировое производство продуктов питания

Десять самых распространенных мировых сельскохозяйственных культур – ячмень, маниока, кукуруза, пальмовое масло, рапс, рис, сорго, соя, сахарный тростник и пшеница – обеспечивают 83 процента всех калорий, производимых на пахотных землях. Долгое время прогнозировалось, что из-за смены климатических условий произойдет спад урожайности. Теперь новое исследование показывает, что изменение климата уже повлияло на производство этих ключевых источников энергии, причем некоторые регионы и страны пострадали гораздо сильнее, чем другие.

Опубликованное в PLOS ONE исследование Университета Миннесоты, которое было проведено совместно с учеными из Оксфордского университета и Университета Копенгагена, использовало данные о погоде и об урожаях для оценки потенциального воздействия наблюдаемого изменения климата. Исследователи обнаружили, что:

Наблюдаемое изменение климата приводит к значительному изменению урожайности 10 самых популярных мировых культур. Падение варьируется от 13,4 процента для пальмового масла до 3,5 процента для сои. В среднем потребление пищевых калорий из этих культур снизилось на один процент (-3,5 X 10e13 ккал/год).

Воздействие изменения климата на мировое производство продуктов питания в основном отрицательное в Европе, Южной Африке и Австралии, в целом положительное в Латинской Америке и неоднозначное в Азии, Северной и Центральной Америке.

Половина всех стран, испытывающих нехватку продовольствия, сталкивается с сокращением производства сельскохозяйственных культур, включая некоторые промышленно развитые государства в Западной Европе.

Напротив, недавние изменения климата увеличили урожайность некоторых культур в ряде районах верхнего среднего запада США.

«Есть победители и проигравшие, а в некоторых странах, где и без того отсутствует продовольственная безопасность, ситуация еще хуже», – отмечает ведущий автор Дипак Рэй из Института окружающей среды Университета Миннесоты. Базы данных этого учебного заведения тоже использовались для определения того, как мировое производство сельскохозяйственных культур меняется со временем. Эти сведения указывают на то, какие географические районы и сельскохозяйственные культуры подвергаются наибольшему риску, что делает их актуальными для тех, кто работает над достижением Целей в области устойчивого развития в США, направленных на прекращение голода и ограничение последствий изменения климата.

«Это очень сложная система, поэтому тщательное статистическое и научное моделирование имеет решающее значение для понимания зависимостей и каскадных эффектов малых или больших изменений», – заявляет соавтор Снигдхансу Чаттерджи из Школы статистики Университета Миннесоты.

Глобальная ландшафтная инициатива института, участниками которой были Рэй, Пол Уэст и Джеймс Гербер, ранее представила результаты, использованные международными организациями, такими как ООН, Всемирный банк и Брукингский институт, для оценки глобальной продовольственной безопасности и экологических проблем. Ученые утверждают, что этот отчет имеет значение для крупных компаний-производителей продуктов питания, продавцов товаров и стран, в которых они работают, а также для граждан всего мира.

«Исследования показывают, что изменения уже происходят», – отмечает Рэй.