УАЗ поделился информацией о модели для летательных аппаратов

Представители отечественной компании УАЗ опубликовали в ВКонтакте сведения о модели, которая должна была перевозить воздушный аппарат с автопилотом.

Необычный автомобиль оснащался особой площадкой для перевозки беспилотника. Он был создан на базе внедорожника УАЗ-469. Беспилотный аппарат, называемый Sojka III, создавался в пражской лаборатории. Позднее он был принят на вооружение, где использовался для проведения воздушных разведывательных операций и корректировки артиллерии.

Чтобы транспортировать беспилотники, командование решило закупить несколько внедорожных автомобилей УАЗ-469, которые были оснащены спецплощадкой и дополнительным оборудованием, необходимым для управления воздушными аппаратами.