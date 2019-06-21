УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод на днях получил одобрение на сборку и выпуск пятиместной модели УАЗ-1288, которая придёт на замену УАЗ-452, известной как «буханка».

По имеющейся информации, компания «Автодом» выступит официальным производителем этого автомобиля. Она создала проект универсального стеклопластикового модуля, устанавливаемого на шасси «Профи».

УАЗ-1288 имеет бензиновый мотор в 2,7 литра, 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента. Предусмотрены различные версии исполнения модели — к примеру, перегородка между отделениями для пассажиров и груза может быть открывающейся или стационарной. Также известно, что автомобиль сможет перевозить от 5 до 9 человек.

Стоимость варианта «скорой помощи» будет начинаться от 1 990 000 рублей, цена «семейной» модификации на данный момент неизвестна.