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Тюнеры показали 800-сильный Mercedes-AMG GT

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Тюнеры из G-Power значительно усовершенствовали техническую составляющую спорткара Mercedes-AMG GT, намного увеличив его мощность. Обычная версия авто

Тюнеры из G-Power значительно усовершенствовали техническую составляющую спорткара Mercedes-AMG GT, намного увеличив его мощность.

Обычная версия автомобиля оборудуется турбированным бензиновым двигателем объемом 4,0 литра и мощностью 585 «лошадок», работающим вместе с 7-скоростным «автоматом». До первой «сотни» он способен разогнаться за 3,6 секунды. Однако новый вариант имеет мощность почти 800 «лошадей».

Специалисты смогли так сильно поднять характеристики мотора путем перенастройки его блока управления, усовершенствования впуска и выпуска, а также замены топливного механизма, поршней и турбин. Стоимость новинки пока неизвестна. Напоминаем, что стандартная версия стоит не менее 10 миллионов рублей.

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