Здесь рождаются новости.
Главная
ЗДОРОВЬЕ

Три мероприятия общественного здравоохранения могут спасти 94 миллиона человек от преждевременной смерти

Дата:
По данным нового исследования, проведенного Школой общественного здравоохранения Чана при Гарвардском университете, всемирные усилия по снижению артер

По данным нового исследования, проведенного Школой общественного здравоохранения Чана при Гарвардском университете, всемирные усилия по снижению артериального давления у людей, сокращению потребления ими натрия и исключению трансжиров из их рациона могли бы значительно снизить частоту преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) за четверть века. В результате удалось бы спасти не менее 94 миллионов человек во всем мире.

«Сосредоточение наших ресурсов на комбинации этих трех мероприятий может оказать огромное потенциальное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы людей до 2040 года», – отметил ведущий автор исследования Гударц Данаэй, доцент кафедры международного здравоохранения в Гарвардской школе Чана.

Исследование будет опубликовано в сети сегодня, 10 июня, в журнале Circulation.

Ученые использовали глобальные данные из многочисленных исследований и оценок Всемирной организации здравоохранения при проведении своих расчетов.

По их оценкам, лечение высокого кровяного давления у 70 процентов населения мира может продлить жизнь 39,4 миллиона человек. Сокращение потребления натрия на 30 процентов может предотвратить еще 40 миллионов смертей, а также помочь снизить высокое кровяное давление, являющееся основным фактором риска развития ССЗ. А устранение трансжиров может предотвратить 14,8 миллиона случаев ранней смерти.

Исследователи обнаружили, что более половины всех отстроченных смертей и две трети смертей, перенесенных до достижения 70-летнего возраста, относятся к мужчинам, которые чаще всего в мире умирают от неинфекционных заболеваний. Регионы, которые, как ожидается, получат наибольшую пользу от таких мероприятий, включают в себя Восточную Азию, Тихий океан и Южную Азию, а также страны Африки к югу от Сахары.

Авторы заявили, что для сокращения случаев преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний потребуются различные программы и стратегии. Одной из самых важных стратегий будет увеличение использования лекарств от кровяного давления, многие из которых безопасны и доступны по цене.

Исследователи признали, что расширение трех мероприятий будет «огромной проблемой», требующей от стран выделения дополнительных ресурсов для повышения потенциала и качества здравоохранения. Но они добавили, что предыдущие анализы показали, что эти действия вполне выполнимы и доступны по цене. Например, программа Kaiser Permanente в Северной Калифорнии увеличила контроль над гипертонией до 90 процентов среди тысяч пациентов системы здравоохранения в период с 2001 по 2013 год, используя такие стратегии, как улучшенные протоколы лечения, дружественные для пациента услуги и информационные системы здравоохранения, которые облегчают отслеживание людей с гипертонией. По словам авторов, аналогичные подходы были адаптированы и апробированы в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода, что привело к заметным улучшениям в лечении и контроле гипертонии.

«Это реалистичные цели, которые, как было показано, достижимы в меньших масштабах», – сказал Данаэй. «Нам нужно стремиться к расширению данных программ на глобальном уровне».

Новости по теме:

  1. Производство альтернативного мяса называют потенциально прибыльным делом
  2. Давление на авиационную отрасль значительно усилилось из-за изменения климата
  3. В Новой Зеландии во время спасения козы у женщины украли велосипед

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые обнаружили в Амазонии 600 новых видов растений

Почему киты и дельфины выбрасываются на берег

Ученые создали уникальное покрытие для авто, способное само избавляться от царапин

К 2030 году люди будут жить до 90 лет

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках