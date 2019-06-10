Три мероприятия общественного здравоохранения могут спасти 94 миллиона человек от преждевременной смерти

По данным нового исследования, проведенного Школой общественного здравоохранения Чана при Гарвардском университете, всемирные усилия по снижению артериального давления у людей, сокращению потребления ими натрия и исключению трансжиров из их рациона могли бы значительно снизить частоту преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) за четверть века. В результате удалось бы спасти не менее 94 миллионов человек во всем мире.

«Сосредоточение наших ресурсов на комбинации этих трех мероприятий может оказать огромное потенциальное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы людей до 2040 года», – отметил ведущий автор исследования Гударц Данаэй, доцент кафедры международного здравоохранения в Гарвардской школе Чана.

Исследование будет опубликовано в сети сегодня, 10 июня, в журнале Circulation.

Ученые использовали глобальные данные из многочисленных исследований и оценок Всемирной организации здравоохранения при проведении своих расчетов.

По их оценкам, лечение высокого кровяного давления у 70 процентов населения мира может продлить жизнь 39,4 миллиона человек. Сокращение потребления натрия на 30 процентов может предотвратить еще 40 миллионов смертей, а также помочь снизить высокое кровяное давление, являющееся основным фактором риска развития ССЗ. А устранение трансжиров может предотвратить 14,8 миллиона случаев ранней смерти.

Исследователи обнаружили, что более половины всех отстроченных смертей и две трети смертей, перенесенных до достижения 70-летнего возраста, относятся к мужчинам, которые чаще всего в мире умирают от неинфекционных заболеваний. Регионы, которые, как ожидается, получат наибольшую пользу от таких мероприятий, включают в себя Восточную Азию, Тихий океан и Южную Азию, а также страны Африки к югу от Сахары.

Авторы заявили, что для сокращения случаев преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний потребуются различные программы и стратегии. Одной из самых важных стратегий будет увеличение использования лекарств от кровяного давления, многие из которых безопасны и доступны по цене.

Исследователи признали, что расширение трех мероприятий будет «огромной проблемой», требующей от стран выделения дополнительных ресурсов для повышения потенциала и качества здравоохранения. Но они добавили, что предыдущие анализы показали, что эти действия вполне выполнимы и доступны по цене. Например, программа Kaiser Permanente в Северной Калифорнии увеличила контроль над гипертонией до 90 процентов среди тысяч пациентов системы здравоохранения в период с 2001 по 2013 год, используя такие стратегии, как улучшенные протоколы лечения, дружественные для пациента услуги и информационные системы здравоохранения, которые облегчают отслеживание людей с гипертонией. По словам авторов, аналогичные подходы были адаптированы и апробированы в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода, что привело к заметным улучшениям в лечении и контроле гипертонии.

«Это реалистичные цели, которые, как было показано, достижимы в меньших масштабах», – сказал Данаэй. «Нам нужно стремиться к расширению данных программ на глобальном уровне».