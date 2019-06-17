Tesla начала продавать подержанные электромобили Model 3

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На официальном интернет-ресурсе американского автопроизводителя Tesla была опубликована информация о старте продаж подержанных электромобилей Model 3.

Первоначально приобрести бывшие в употреблении машины могли только автомобилисты, проживающие в окрестностях залива Сан-Франциско, но теперь эта услуга доступна во многих других регионах Соединенных Штатов.

В опубликованном сообщении говорится о том, что все принятые назад электрокары в обязательном порядке подвергаются предпродажной диагностике, в рамках которой проверяются 70 параметров авто. Все электромобили получают новую гарантию от производителя сроком два или четыре года.