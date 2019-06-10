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Сотрудник зоопарка остался без рук, пытаясь искупать тигра

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На юге Вьетнама, в провинции Биньзыонг, в частном зоопарке произошёл инцидент с участием хищника. Сотрудник организации подвергся нападению тигра при

На юге Вьетнама, в провинции Биньзыонг, в частном зоопарке произошёл инцидент с участием хищника. Сотрудник организации подвергся нападению тигра при купании животного.

В результате мужчина практически полностью лишился рук — левая была откушена до плеча, правая — до локтя. Пострадавший был обнаружен своими коллегами, которые отвезли его в местную клинику. После остановки кровотечения, жертву нападения перенаправили в больницу в Хошимине, где его состояние стабилизировали. Сейчас жизнь пострадавшего находится вне угрозы.

Причины агрессивного поведения тигра выясняются. При этом, за последние три года это второй случай подобного рода в провинции. По словам вьетнамских зоозащитников, частные зоопарки безответственно относятся к вымирающим видам и допускают жестокое с ними обращение.

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