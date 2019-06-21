Шведский блогер Симона Гирц переделала электрокар Tesla Model 3 в пикап

Шведский блогер Симона Гирц в течение долгого времени хотела иметь настоящий «электрический пикап», а если точнее, то пикап от Tesla. Не сумев дождаться выхода соответствующей модели от компании Илона Маска, она создала свой собственный пикап на базе Model 3, который она ласково назвала «Тракла». И, к счастью для нас, она записала процесс создания соответствующего электромобиля на видео, которое затем опубликовала на своем канале в YouTube.

Гирц с помощью друзей распотрошила Model 3 и принялась за трудоемкую работу по созданию необходимых разрезов для формирования подходящего кузова. Изобретательница надеется, что ее проект поспособствует ускорению работ над официальным электрическим пикапом.

Для реализации соответствующего проекта Гирц потратила один год на одно лишь планирование. Затем ей пришлось полностью демонтировать интерьер автомобиля, включая дверные панели и прокладки. Как только это было сделано, команда перешла к модификации рамы и использовала возвратно-поступательные пилы и шлифовальные машины, чтобы снять балки на крыше Model 3.

В итоге «Тракла» превратилась в монстра Франкенштейна, так как в ней были соединены различные автомобильные детали, приваренные друг к другу для создания нужного конечного продукта. Например, задний диван был позаимствован у Ford F-150, а заднее стекло было взято от GMC Canyon.

Гирц смогла найти багажник за 200 долларов на «Крейгслист», который, как и диван и заднее стекло, пришлось урезать по размеру, потому что Model 3 имеет более маленькую раму, чем стандартные пикапы.

«Тракла» уже находится на ходу, однако речь все же идет о «долгосрочном проекте», – отмечает Гирц, указывая на то, что автомобиль все еще нуждается в гидроизоляции, новой покраске, кузовных работах и проведения многих других улучшений.

Гирц пригласила основателя Tesla Илона Маска опробовать ее новое творение: «Твитни мне, Илон. Я обязательно подвезу тебя на Тракле». Еще неизвестно, примет ли он ее заманчивое предложение покататься на первом в мире пикапе Tesla, не сделанном компанией.

Тем временем Маск заявил, что Tesla в скором времени займется выпуском электрических пикапов, которые будут представлены в конце 2019 года. Он отметил, что этот автомобиль окажется более функциональным, чем F-150, и таким же спортивным, как Porsche 911.