Шурыгина изменила мужу с молодым фитнес-тренером

После скандала с Дианой Шурыгиной пристальное внимание было обращено не только на неё саму, но и на её семью.

Недавно стало известно, что родители Дианы собираются развестись. Причиной стал роман Натальи Шурыгиной с Игорем Лепихиным, с которым она познакомилась в конце прошлого года. Обменявшись номерами телефонов, пара начала активное общение.

Примерно в это время между Натальей и её супругом Алексеем начались конфликты. Дочь приняла сторону отца, а матери нужна была поддержка, которую она и получила от нового знакомого. Отношения постепенно перетекли в роман, и если поначалу они скрывали свои встречи, то впоследствии Наталья рассказала обо всём мужу. К этому времени супруги уже жили как друзья, и было принято решение о разводе.

Лепихин сразу же предложил возлюбленной переехать к нему. По словам пары, они не чувствуют разницы в возрасте и сейчас абсолютно счастливы. Единственный неприятный момент — Наталья переживает, что Диана не приняла её новые отношения, но надеется, что рано или поздно она поймёт выбор своей матери.