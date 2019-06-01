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Шурыгина изменила мужу с молодым фитнес-тренером

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После скандала с Дианой Шурыгиной пристальное внимание было обращено не только на неё саму, но и на её семью. Недавно стало известно, что родители Диа

После скандала с Дианой Шурыгиной пристальное внимание было обращено не только на неё саму, но и на её семью.

Недавно стало известно, что родители Дианы собираются развестись. Причиной стал роман Натальи Шурыгиной с Игорем Лепихиным, с которым она познакомилась в конце прошлого года. Обменявшись номерами телефонов, пара начала активное общение.

Примерно в это время между Натальей и её супругом Алексеем начались конфликты. Дочь приняла сторону отца, а матери нужна была поддержка, которую она и получила от нового знакомого. Отношения постепенно перетекли в роман, и если поначалу они скрывали свои встречи, то впоследствии Наталья рассказала обо всём мужу. К этому времени супруги уже жили как друзья, и было принято решение о разводе.

Лепихин сразу же предложил возлюбленной переехать к нему. По словам пары, они не чувствуют разницы в возрасте и сейчас абсолютно счастливы. Единственный неприятный момент — Наталья переживает, что Диана не приняла её новые отношения, но надеется, что рано или поздно она поймёт выбор своей матери.

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