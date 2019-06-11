Селена Гомес заявила о свадьбе с 68-летним Биллом Мюрреем

На Instagram-странице поп-исполнительницы Селены Гомес появился пост о подготовке к свадебной церемонии с Биллом Мюрреем.

О том, что у 68-летнего актера есть симпатия к Селене, он сообщил во время премьеры фильма «Мертвые не умирают». Со стороны Билла не раз были замечены положительные высказывания в сторону певицы.

Слухи о возможных близких отношениях Мюррея и Гомес начали распространяться во время съемок. В рамках фестиваля пара открыто флиртовала. Флирт закончился поцелуем Билла и Селены, когда они находились на красной дорожке. Далее в социальной сети на странице певицы появилось фото, где она отмечает скорую свадьбу с известным и пожилым артистом.