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Российские умельцы превратили «Ниву» в «Бэтмобиль»

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В сети Интернет был размещен фотоснимок, демонстрирующий российский внедорожник «Нива», переделанный в супергеройское авто «Бэтмена». Автор этой машин

В сети Интернет был размещен фотоснимок, демонстрирующий российский внедорожник «Нива», переделанный в супергеройское авто «Бэтмена». Автор этой машины все еще неизвестен.

Странный тюнинг отечественного авто выглядит как дешевая версия «Бэтмобиля». Пользователи по-разному восприняли данное творчество. Некоторые похвалили создателей за креативность, а другие отругали их за то, что они якобы изуродовали классику.

Народные умельцы в рамках переделки автомобиля практически полностью изменили его заднюю часть, разместив на нем гигантские выхлопные трубы и необычные крылья огромных размеров. К тому же задние колеса, судя по всему, были взяты от грузового автомобиля.

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