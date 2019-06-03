Российские умельцы превратили «Ниву» в «Бэтмобиль»

В сети Интернет был размещен фотоснимок, демонстрирующий российский внедорожник «Нива», переделанный в супергеройское авто «Бэтмена». Автор этой машины все еще неизвестен.

Странный тюнинг отечественного авто выглядит как дешевая версия «Бэтмобиля». Пользователи по-разному восприняли данное творчество. Некоторые похвалили создателей за креативность, а другие отругали их за то, что они якобы изуродовали классику.

Народные умельцы в рамках переделки автомобиля практически полностью изменили его заднюю часть, разместив на нем гигантские выхлопные трубы и необычные крылья огромных размеров. К тому же задние колеса, судя по всему, были взяты от грузового автомобиля.