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Российская Lada Vesta поступила на службу в словацкую полицию

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В словацком городке Гуменне, расположенном в восточной области страны, полиция получила новую машину, которой оказалась российская модель Lada Vesta S

В словацком городке Гуменне, расположенном в восточной области страны, полиция получила новую машину, которой оказалась российская модель Lada Vesta SW Cross.

Автомобиль был приобретен у официального дилера марки на деньги, взятые из городского бюджета. Ранее местная полиция использовала модели Kia Ceed и Skoda Fabia, выпущенные более 6 лет назад. Однако у обоих автомобилей пробег уже давно перевалил за 100 000 километров, поэтому возникла необходимость в покупке новой машины.

Власти остановили свой выбор на российском автомобиле, так как он обладает значительным клиренсом, просторным салоном и сравнительно низкой стоимостью. Однако в полиции при этом продолжат использовать и старые модели.

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