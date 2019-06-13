Риту Ору в мини-платье засняли в объятиях принца Гарри

Во дворце Хэмптон-корт в Лондоне прошёл благотворительный вечер Sentebale Audi Concert. Мероприятие посвящено борьбе со СПИДом в африканских странах.
Вечер посетил принц Гарри, представивший свой проект «Сентебале», предназначенный для борьбы с ВИЧ и СПИДом в Малави, Ботсване и Летосо. Его супруга, Меган Маркл, на мероприятии не появилась.
Среди других гостей были такие звёзды, как Рита Ора, Том Харди и Розамунд Пайк.
Принц Гарри горячо поприветствовал всех гостей и с удовольствием с ними пообщался, однако певице Рите Оре было уделено несколько больше внимания. Рита даже впоследствии выложила в Instagram фото, на которых герцог Сассекский её обнимает.
При этом Рита, выбирая наряд на вечер, немного ошиблась. Её платье отличалось короткой длиной и глубоким вырезом, что на фоне остальных гостей смотрелось излишне вызывающе.
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Thank you so much @sentebale and Hampton Court for having me last night!! It was amazing to see the Duke of Sussex again and it was such an honour to perform and to show my support for the wonderful work Sentabale does helping young people affected by HIV in Southern Africa. ❤️