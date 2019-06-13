Риту Ору в мини-платье засняли в объятиях принца Гарри

Во дворце Хэмптон-корт в Лондоне прошёл благотворительный вечер Sentebale Audi Concert. Мероприятие посвящено борьбе со СПИДом в африканских странах.

Вечер посетил принц Гарри, представивший свой проект «Сентебале», предназначенный для борьбы с ВИЧ и СПИДом в Малави, Ботсване и Летосо. Его супруга, Меган Маркл, на мероприятии не появилась.

Среди других гостей были такие звёзды, как Рита Ора, Том Харди и Розамунд Пайк.

Принц Гарри горячо поприветствовал всех гостей и с удовольствием с ними пообщался, однако певице Рите Оре было уделено несколько больше внимания. Рита даже впоследствии выложила в Instagram фото, на которых герцог Сассекский её обнимает.

При этом Рита, выбирая наряд на вечер, немного ошиблась. Её платье отличалось короткой длиной и глубоким вырезом, что на фоне остальных гостей смотрелось излишне вызывающе.