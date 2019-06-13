Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому после развода

Рита Дакота, исполнительница из России, сообщила, что возвратила обручальное колечко маме Влада Соколовского, российского певца, как только развелась с ее сыном.

Артистка недавно разместила на своей страничке в «Инстаграме» видеоролик, на котором демонстрируется автограф-сессия с фанатами. Один из пользователей решил поинтересоваться у певицы, что она сделала с кольцом, подаренным ее бывшим супругом, и свадебным платьем. Она отметила, что ювелирное украшение было возвращено экс-свекрови, а наряд продан во время аукциона (все полученные деньги были потрачены на благотворительность).

Напомним, что Дакота развелась со своим мужем прошлой осенью. Певица решила уйти от Соколовского по причине постоянных измен с его стороны. Она не смогла простить ему подобное отношение к себе. У бывших возлюбленных подрастает общая дочь.