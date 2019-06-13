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Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому после развода

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Рита Дакота, исполнительница из России, сообщила, что возвратила обручальное колечко маме Влада Соколовского, российского певца, как только развелась

Рита Дакота, исполнительница из России, сообщила, что возвратила обручальное колечко маме Влада Соколовского, российского певца, как только развелась с ее сыном.

Артистка недавно разместила на своей страничке в «Инстаграме» видеоролик, на котором демонстрируется автограф-сессия с фанатами. Один из пользователей решил поинтересоваться у певицы, что она сделала с кольцом, подаренным ее бывшим супругом, и свадебным платьем. Она отметила, что ювелирное украшение было возвращено экс-свекрови, а наряд продан во время аукциона (все полученные деньги были потрачены на благотворительность).

Напомним, что Дакота развелась со своим мужем прошлой осенью. Певица решила уйти от Соколовского по причине постоянных измен с его стороны. Она не смогла простить ему подобное отношение к себе. У бывших возлюбленных подрастает общая дочь.

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