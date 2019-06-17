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Редкая сухая гроза удивила жителей Астрахани

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Жители Астрахани поздним вечером 16 июня могли наблюдать красивое и редкое, но довольно опасное явление — сухую грозу. Фотографиями природного я

Жители Астрахани поздним вечером 16 июня могли наблюдать красивое и редкое, но довольно опасное явление — сухую грозу.

Фотографиями природного явления поделился Антон Громов в группе астрономов-любителей имени Ф. Ю. Зигеля. По словам участников группы, мощную грозовую облачность и вспышки молний можно было наблюдать в северной части неба. При этом в другой стороне небо было ясным и даже давало возможность разглядеть звёзды.

Сухая гроза образуется при высокой температуре воздуха, около 40 градусов, и низкой влажности. Таким образом, дождь всё-таки проливается, однако его капли испаряются высоко в атмосфере, не успев достигнуть поверхности земли. Молнии при этом никуда не пропадают и продолжают появляться. Они могут послужить причиной для возникновения крупного пожара, если подожгут сухие деревья или листья.

Редкая сухая гроза удивила жителей Астрахани

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