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Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

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Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Фе

Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.

Приобрести базовую модификацию хэтчбека R2 под названием Optimum можно будет за 800 тысяч рублей. Версия Elegant обойдется российским автолюбителям в 825 тысяч рублей. Оба варианта оснащены бензиновым мотором объемом 1,2 литра и мощностью 85 «лошадок», работающим вместе с 4-скоростным «автоматом».

Седан R4 можно будет приобрести за 780 тысяч рублей (Comfort MT). Однако «топовую» версию узбекская компания оценила в 849 тысяч рублей. Точная дата начала продаж автомобилей все еще неизвестна. Вначале машины будут поставляться в РФ прямиком из Узбекистана, а затем их сборку организуют на предприятии в Черкесске.

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