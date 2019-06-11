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Психологи открыли два новых хронотипа человека

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Команда учёных из Бельгии и России провела исследование, благодаря которому удалось выявить два новых хронотипа человека. Их удалось обнаружить благод

Команда учёных из Бельгии и России провела исследование, благодаря которому удалось выявить два новых хронотипа человека.

Их удалось обнаружить благодаря онлайн-опросу, в котором приняли участие 1305 человек. Участникам предлагалось оценить уровень своего бодрствования или сонливости в определённый момент времени. По результатам опроса, вдобавок к существующим «совам» и «жаворонкам» были открыты «сони» и «полуденники».

Таким образом, «полуденники» отличились самой высокой сонливостью, которая длится до 11 часов утра. После этого у них начинается период бодрости, который продолжается до 17 часов, затем они вновь испытывают усталость.

«Сони» же в течение дня имеют два пика активности, что весьма отличает их от остальных типов. Они, как и «жаворонки», просыпаются рано и весьма активны до 11 часов дня, затем до 15 часов испытывают сонливость. После этого у них начинается второй пик активности, продолжающийся до 22 часов.

Как отмечают учёные, никакие факторы, вроде образа жизни, работы, возраста или пола, практически не влияют на хронотип человека.

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