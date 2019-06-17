Продажи новых мотоциклов в России выросли на 15%

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Российские аналитики отмечают, что в мае рост продаж новых мотоциклов в стране составил почти 15 процентов. Всего была реализована 2 151 единица мототехники.

Эксперты отмечают, что остальные сегменты автомобильного рынка тем временем демонстрировали спад. Они считают, что увеличение продаж связано с сезонными колебаниями. Стало также известно, что среди реализованных мотоциклов на первом месте все так же находится немецкая марка BMW – было продано 365 единиц, что на 11 процентов больше, чем годом ранее.

Вторую строчку внезапно занял бренд Racer, у которого тираж мотоциклов составил 296 штук – рост превысил 78 процентов. Далее идет марка Bajaj со значением 200 проданных мотоциклов – падение составило 2 процента.