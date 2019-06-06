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Продажи Kia на российском рынке выросли на 1% за 5 месяцев

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Южнокорейская компания Kia смогла реализовать за последние 5 месяцев 92 262 автомобиля, а это на 1 процент больше, чем за тот же отрезок времени 2018
Взято с Pixabay

Южнокорейская компания Kia смогла реализовать за последние 5 месяцев 92 262 автомобиля, а это на 1 процент больше, чем за тот же отрезок времени 2018 года.

В результате данная марка продолжает занимать лидирующие позиции среди зарубежных компаний, предлагающих свои авто на российском рынке. Рыночная доля Kia, по словам аналитиков, составляет 13,6 процента. Однако в мае продажи автопроизводителя несколько замедлились. Он смог реализовать 19 461 машину – это на 0,5 процента ниже, чем в прошлом году.

Представители российского подразделения компании отмечают, что самой популярной моделью марки у российских автолюбителей все еще остается Rio – в прошлом месяце было раскуплено 8 365 авто. Затем идет компакт-кросс Sportage, разошедшийся тиражом в 2 860 единиц.

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