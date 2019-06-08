Продажи иномарок с пробегом на российском рынке выросли на 4,5%

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Аналитики из «АвтоСТАТа» отмечают, что за первые четыре месяца текущего года на авторынке РФ было реализовано 1,175 миллиона легковых иномарок с пробегом, что на 4,5 процента больше, чем за аналогичный отрезок 2018 года.

Эксперты также заявляют, что подержанные иномарки с каждым месяцем увеличивают свою долю на российской «вторичке». На данный момент времени она равна 72,6 процентам – около года назад этот показатель составлял 71,5 процента. Однако в целом доля легковых авто с пробегом упала на 1 процент, достигнув значения в 27,4 процента.

Среди наиболее популярных подержанных моделей все еще лидирует американский автомобиль Ford Focus, причем повышенным спросом пользуются как седаны, так и хэтчбеки. На второй строчке оказалась японская модель Toyota Corolla. Вслед за ней идет южнокорейский Hyundai Solaris.