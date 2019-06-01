Появились «живые» фото смартфона Xiaomi Mi 9T

В Интернете были размещены «живые» фотоснимки гаджета Xiaomi Mi 9T, представляющего собой глобальный вариант модели Redmi K20.

На опубликованных изображениях демонстрируется не только смартфон, но и его упаковочная коробка. В плане характеристик он идентичен девайсу для домашнего региона, то есть обладает 8-ядерным чипсетом Snapdargon, а также 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами постоянной памяти. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма. На задней части гаджета установлена тройная камера.

От своего аналога для китайского рынка новинка, скорее всего, будет отличаться расцветками корпуса. Дело в том, что на коробке указано, что смартфон имеет угольно-черный цвет, а Redmi K20 можно купить только в красной, синей и углеродной расцветке.