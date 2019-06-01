Здесь рождаются новости.
Главная
ГАДЖЕТЫ

Появились «живые» фото смартфона Xiaomi Mi 9T

Дата:
В Интернете были размещены «живые» фотоснимки гаджета Xiaomi Mi 9T, представляющего собой глобальный вариант модели Redmi K20. На опубликованных изобр

В Интернете были размещены «живые» фотоснимки гаджета Xiaomi Mi 9T, представляющего собой глобальный вариант модели Redmi K20.

На опубликованных изображениях демонстрируется не только смартфон, но и его упаковочная коробка. В плане характеристик он идентичен девайсу для домашнего региона, то есть обладает 8-ядерным чипсетом Snapdargon, а также 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами постоянной памяти. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма. На задней части гаджета установлена тройная камера.

От своего аналога для китайского рынка новинка, скорее всего, будет отличаться расцветками корпуса. Дело в том, что на коробке указано, что смартфон имеет угольно-черный цвет, а Redmi K20 можно купить только в красной, синей и углеродной расцветке.

Новости по теме:

  1. В интернете опубликованы скриншоты новой iOS 13
  2. Аналитики: поставки Huawei в этом году могут упасть на 25%
  3. Apple показала первый MacBook Pro с восьмиядерным процессором

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Раскрыто название самого популярного смартфона у россиян

Новые смартфоны iPhone больше не будут работать в РФ с 2018 года

В России резко снизилась стоимость смартфона iPhone 8

Похотливые туристы стекаются в тематический парк для взрослых с виртуальным порно

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках