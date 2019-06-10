Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Появились первые фото нового Renault Duster без камуфляжа

Дата:
В Сети появились первые снимки обновленного Renault Duster, сделанные индийским филиалом издания Autocar. Модель не получила глобальных перемен и мало

В Сети появились первые снимки обновленного Renault Duster, сделанные индийским филиалом издания Autocar.

Модель не получила глобальных перемен и мало отличается от имеющихся на рынке автомобилей, что может стать сильным разочарованием для многих поклонников. Из видимых обновлений более высокая линия капота, что вышло благодаря дополнительной выштамповке, новые бампер и радиаторная решётка, слегка изменённая оптика и линзованные фары. Задняя часть автомобиля получила лишь накладку чёрного цвета на крышке багажника. Информация об изменениях в салоне отсутствует.

При этом также будет модернизирован дизельный мотор, который заменят 1,33-литровым турбодвигателем. Его мощность в европейской версии будет составлять 170 л.с., а в России — 150 л.с. Появление на рынке Renault Duster следует ожидать в 2020 году.

Новости по теме:

  1. Брянец построил плавающий вездеход из подручных материалов
  2. В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими
  3. Укороченная версия Toyota Land Cruiser рассмешила пользователей Сети

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Швеции замечен новый универсал BMW 3 Series Touring

Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

Власти Норвегии планируют избавиться от бензиновых и дизельных автомобилей к 2025 году

В Интернете опубликовано видео с самыми опасными моментами Нюрбургринга

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках