Появились первые фото нового Renault Duster без камуфляжа

В Сети появились первые снимки обновленного Renault Duster, сделанные индийским филиалом издания Autocar.

Модель не получила глобальных перемен и мало отличается от имеющихся на рынке автомобилей, что может стать сильным разочарованием для многих поклонников. Из видимых обновлений более высокая линия капота, что вышло благодаря дополнительной выштамповке, новые бампер и радиаторная решётка, слегка изменённая оптика и линзованные фары. Задняя часть автомобиля получила лишь накладку чёрного цвета на крышке багажника. Информация об изменениях в салоне отсутствует.

При этом также будет модернизирован дизельный мотор, который заменят 1,33-литровым турбодвигателем. Его мощность в европейской версии будет составлять 170 л.с., а в России — 150 л.с. Появление на рынке Renault Duster следует ожидать в 2020 году.