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Посол Латвии в России пожаловался на шутки россиян о шпротах

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Марис Риекстиныш, латвийский посол в РФ, решил пожаловаться на то, что россияне часто шутят о шпротах и бальзаме в Сети. Дипломат отметил, что интерне

Марис Риекстиныш, латвийский посол в РФ, решил пожаловаться на то, что россияне часто шутят о шпротах и бальзаме в Сети.

Дипломат отметил, что интернет-пользователи нередко говорят, что Латвия практически ничего не выпускает, помимо бальзама и шпрот, но при этом оборот товаров между государствами в предыдущем году составил практически 3 миллиарда евро. Он добавил, что латвийским рыболовным компаниям физически бы не удалось ввозить в РФ шпрот на столь огромную сумму денег.

Согласно словам Риекстиныша, Латвия ввозит в Российскую Федерацию множество различных продуктов, включая алкогольные напитки, медицинские препараты, шоколад, бытовые средства, текстильную продукцию и питание для детей.

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