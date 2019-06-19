Пилот-миллионер изнасиловал девочку во время полета на частном самолете

Пилот-миллионер летом прошлого года изнасиловал 15-летнюю школьницу на борту собственного воздушного судна.

Отмечается, что мать ребенка решила обратиться к 51-летнему летчику, попросив его научить девочку управлять самолетом. До этого Стивен Мелл беседовал с ее дочерью через социальные сети, задавая подростку разные вопросы интимного характера.

Мелл пригласил школьницу в самолет, где изнасиловал ее, поставив лайнер на автопилот. Отношения между ним и подростком длились на протяжении нескольких месяцев. Пилот успел сделать массу откровенных фото с девочкой. Позднее его арестовали и приговорили к 7 годам тюрьмы. Владение благотворительной организацией, бесплатно переправлявшей больных детей по воздуху, не помогло ему избежать наказания.