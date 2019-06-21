Пермский блогер рассказал о поездке в Чернобыль

Ильнар Мансуров, блогер-путешественник из Перми, решил рассказать своим поклонникам о посещении Чернобыля и города Припять.

Оказалось, что он побывал в районе одной из крупнейших техногенных катастроф мира около 7 лет назад. По его словам, люди посещают «мертвый город» по самым разным причинам, но лично он отправился в него из-за желания взглянуть на реактор, так как ему нравятся гигантские индустриальные объекты. Блогеру было также интересно побеседовать с местными экскурсоводами.

На своей страничке в LiveJournal Мансуров отметил, что попасть в Припять легально можно лишь в составе экскурсионной группы. Поездка длится около одного дня, но можно заказать трехдневную экскурсию с ночевкой в чернобыльской гостинице. В 2012 году подобный тур стоил не меньше 100 долларов.