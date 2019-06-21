Пермский блогер рассказал о поездке в Чернобыль

Ильнар Мансуров, блогер-путешественник из Перми, решил рассказать своим поклонникам о посещении Чернобыля и города Припять.
Оказалось, что он побывал в районе одной из крупнейших техногенных катастроф мира около 7 лет назад. По его словам, люди посещают «мертвый город» по самым разным причинам, но лично он отправился в него из-за желания взглянуть на реактор, так как ему нравятся гигантские индустриальные объекты. Блогеру было также интересно побеседовать с местными экскурсоводами.
На своей страничке в LiveJournal Мансуров отметил, что попасть в Припять легально можно лишь в составе экскурсионной группы. Поездка длится около одного дня, но можно заказать трехдневную экскурсию с ночевкой в чернобыльской гостинице. В 2012 году подобный тур стоил не меньше 100 долларов.
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Чернобыль. Тема после сериала сейчас очень горячая, спасибо HBO, что новому поколению рассказывают об этом событии на понятной для них площадке (книги сейчас никто не обсуждает). Говорят, что сериал очень мощный и глубокий, я был в экспедициях и пока ещё не смотрел, поэтому если вы уже его видели — оставьте ваш отзыв в комментарии. Я был в Припяти в 2012 году, скажу честно, что фотографий в инстаграмном формате почти нет, зато есть просто фотографии и просто отчёт о посещении этого места на жж (ха-ха, именно там). Процитирую себя ниже, кому интересно полный отчёт доступен по ссылке через профиль. ⠀ Зачем посещать город? У каждого может быть своя причина: возможность увидеть советский город без баннеров и реклам, побывать на месте крупнейшей в мире атомной катастрофы; для кого-то это экстремальный туризм, а для кого-то интерес с точки зрения науки (что будет с городом, если его оставит человечество?); кто-то посещает из-за известной игры Сталкер. ⠀ У каждого своя причина. Моя — побывать в «мертвом городе», увидеть сам реактор (обожаю огромные индустриальные сооружения), пообщаться с экскурсоводами… (Далее текст по ссылке) ⠀ П.с. Мишка тогда уже был, но это первая демо-версия головы: )) #припять #чернобыль #chernobyl #ukraine