Опубликовано видео новейшего смартфона Xiaomi CC9

Для нового гаджета Xiaomi CC9 был опубликован рекламный видеоролик, в котором можно увидеть, что смартфон очень похож на модель Mi 9.

Были также опубликованы технические характеристики девайса. Оказалось, что он будет оснащен тройной задней камерой и 32-мегапиксельным передним объективом. «Сердцем» смартфона окажется чипсет Snapdragon 730. Объем его оперативной памяти составит 6 гигабайт, а постоянной – 128 гигабайт.

На CC9 будет установлена аккумуляторная батарея емкостью около 4000 мА*ч. Неизвестно, когда именно начнутся продажи этого гаджета. Производитель также не называет даже его примерную стоимость.