Опубликовано видео новейшего смартфона Oppo с подэкранной камерой

В Интернете был размещен ролик, на котором можно увидеть новый гаджет от китайской компании Oppo, оснащенный подэкранной передней камерой.

У нового мобильного устройства селфи-камера находится под дисплеем, поэтому в отключенном состоянии она практически незаметна. В результате почти всю переднюю часть девайса занимает безрамочный экран. Когда камера переходит в рабочий режим, верхняя область дисплея затемняется, позволяя определить расположение объектива.

Специалисты отмечают, что за последние несколько лет наиболее инновационные технологии в области создания гаджетов демонстрируют китайские компании. Именно они в свое время продемонстрировали первые безрамочные смартфоны и «скрытые» передние камеры.