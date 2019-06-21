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Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей в мире

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Эксперты J.D. Power опубликовали список наиболее надежных автомобилей на планете. На 1-м месте неожиданно оказался южнокорейский суббренд Genesis. В к

Эксперты J.D. Power опубликовали список наиболее надежных автомобилей на планете. На 1-м месте неожиданно оказался южнокорейский суббренд Genesis.

В качестве основного параметра качества авто специалисты использовали количество поломок за первые 3 месяца его использования. В результате оказалось, что на 100 машин Genesis было сообщено всего о 63 неполадках. На 2-ю строчку попала еще одна южнокорейская марка – Kia с 70 проблемами на 100 автомобилей.

Далее идут модели Hyundai, у которых встречается 71 ошибка на 100 транспортных средств. На 4-м и 5-м местах оказались американские бренды Ford и Lincoln, у которых было зафиксировано 83 и 84 поломки.

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