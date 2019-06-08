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Новые внедорожники УАЗ получат технологии Aurus

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В рамках разработки новых внедорожников отечественный автопроизводитель УАЗ собирается применять технологии Aurus. Эта информация была представлена Де

В рамках разработки новых внедорожников отечественный автопроизводитель УАЗ собирается применять технологии Aurus. Эта информация была представлена Денисом Мантуровым, главой Минпромторга.

Согласно словам руководителя ведомства, технологии, которые были применены во время создания Aurus, будут использованы в транспортных средствах менее высокого класса. Он добавил, что они уже применяются специалистами УАЗ для реализации проекта внедорожной машины новой генерации. К этим технологиям относится гибридная система и электроника.

Ранее стало известно, что уже через один-два года компанией УАЗ будет выпущен новейший внедорожный автомобиль, который окажется бюджетной заменой Toyota Land Cruiser Prado. Отмечается, что новинка окажется наиболее совершенным авто в линейке марки. Ее стоимость будет равна 1,5 миллионам рублей.

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