Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Специалисты организации Skin Cancer Foundation, находящейся в США, рассказали о трёх неочевидных причинах заболевания раком кожи.

По словам экспертов, не только чрезмерное воздействие солнечного света может послужить причиной рака кожи. Также от может развиться от банального недосыпа, если он происходит на постоянной основе. Зависит это от мелатонина, который вырабатывается только в темноте, а свет из любого источника замедляет процесс, в результате чего возникает дефицит гормона. Поэтому следует ложиться спать до 11 часов вечера.

Кроме того, значительно увеличивает риск возникновения рака кожи и такая привычка, как курение.

Третьей неочевидной причиной названо употребление продуктов, содержащих пестициды, токсичные пищевые добавки и прочие вредные ингредиенты. Рекомендуется ограничить себя в употреблении сладостей, жирного пережаренного мяса, а также есть больше сезонных фруктов и овощей.

При этом кофе был назван продуктом, снижающим вероятность развития рака кожи — одна чашка в день снижает шанс появления меланомы на 3%.