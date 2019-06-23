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Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке России

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Аналитики из «АвтоСТАТ-Инфо» выяснили, какие иномарки пользуются наибольшим спросом на российском рынке подержанных автомобилей. Всего за прошлый меся

Аналитики из «АвтоСТАТ-Инфо» выяснили, какие иномарки пользуются наибольшим спросом на российском рынке подержанных автомобилей.

Всего за прошлый месяц на вторичном авторынке было реализовано около 378 тысяч легковых авто, что на 21,5 процента меньше, чем за аналогичный отрезок времени 2018 года. Самой большой популярностью, как и прежде, пользовался Ford Focus, сумевший разойтись тиражом в 10,8 тысячи единиц.

На 2-й строчке оказались подержанные Hyundai Solaris, которые были приобретены 8,5 тысячами автомобилистами. Далее снова идет южнокорейский автомобиль – Kia Rio, продажи которого на «вторичке» составили 8 тысяч штук. Он единственный, кто показал рост в размере 3,7 процента.

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